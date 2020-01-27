Sevda Demirel mayolu cesur pozu ile beğenileri kaptı!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Sevda Demirel sosyal medya hesabına attığı son fotoğraf ile beğenileri topladı. Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel, cesur bir paylaşımda bulundu. Mayolu fotoğrafını ‘’Kim en iyi’’ notuyla paylaştı.
‘’DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"
Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zunalı bir düğün olacak. Davul zuna hayalimde olan bir şeydi" diye ifade etti.
Son Güncelleme: 27.01.2020 23:30