Sevda Demirel mayolu cesur pozu ile beğenileri kaptı!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Sevda Demirel sosyal medya hesabına attığı son fotoğraf ile beğenileri topladı. Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel, cesur bir paylaşımda bulundu. Mayolu fotoğrafını ‘’Kim en iyi’’ notuyla paylaştı.

‘’DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"

Cesur pozuyla dikkat çeken Sevda Demirel'in paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi. Cinsiyet değiştirerek erkek olan Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan eski model Sevda Demirel İnstagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Instragram hesabında 116 bin takipçisi bulunan Sevda Demirel, sahilde mayoyla çekilmiş bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Yorumların kısıtlandığı paylaşımda eski modelin takiplerinden bazıları, ‘’Kesinlikle muhteşem’’, ‘’ Tabii ki sen maşallah’’ gibi yorumlar yazdı.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zunalı bir düğün olacak. Davul zuna hayalimde olan bir şeydi" diye ifade etti.