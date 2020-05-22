Sevda Demirel ve sevgilisi Doruk Doğrusöz barıştı mı?

2020'nin başlarında aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede evlilik kararı alan ama sonrasına işleri yolunda gitmeyen eski manken Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz yeniden barıştı. Düğün alışverişine başlamışken araları bozulan çift, edinilen bilgiye göre yeniden bir araya geldi.

Sevda Demirel ve sevgilisi Doruk Doğrusöz barıştı mı?
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Sevda Demirel ve sevgilisi Doruk Doğrusöz barıştı mı? 'İşte Benim Stilim' yarışmasından Yasemin Doğrusöz olarak tanıdığımız ve 2018 yılının sonunda cinsiyet değiştirerek erkek olan Doruk Doğrusöz ile eski manken Sevda Demirel, evlilik kararı alıp, düğün alışverişine bile başladıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılmışlardı. Doruk Doğrusöz'den şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı iddiaları öne sürülne 48 yaşındaki Sevda Demirel, Gazeteci Bilal Özcan'a ayrılık sebebini "Doruk Bana hiç vurmadı. Sadece çok sinirlendiği bir anda onu bileklerinden tutunca beni sırt üstü yere itti. Güçlü bir kadınım, gardımı alsaydım itemezdi, o an boşluğuma geldi. Başım ve belim yere çarptığı için büyük ağrılar yaşadım. Beni o hareketi öldürebilirdi. Korktum ve ilişkinin olamayacağını anladım. Fiziksel reaksiyonlar devreye girdiği için ilişki bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için bu şiddete dönebilirdi"  sözleriyle anlatmıştı.  

Sevda Demirel ve sevgilisi Doruk Doğrusöz barıştı mı?

İddialara göre ayrıldıktan sonra bile Doruk Doğrusöz'ü yere göğe sığdıramayan Sevda Demirel, ''Doruk'a aşıktım. Birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması." ifadelerini kullandığı eski sevgilisine geri  dödü.  14 Şubat'ta nişanlanmayı planlayan çift, sürpriz ayrılıktan 2 ay sonra yeniden bir araya geldi.  
 

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 21:05

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