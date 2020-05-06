Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Sermiyan Midyat konuştu!



Sevcan Yasar, mahkemeye başvurarak, sevgilisi Sermiyan Midyat'ın Fenerbahçe'deki evinde hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldığı ifadesini vererek şikayetçi olmstu. konu hakkında ilk kez konuşan Sermiyan Midyat, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Tv100’e konuşan Sermiyan Midyat; “45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık." İfadelerini kullanarak kendisini savundu.