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Şevket Çoruh ikinci kez baba olacağını duyurdu

Oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabındanyaptığı paylaşımla takipçilerine ikinci kez baba olacağı müjdesini verdi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:01
Şevket Çoruh ikinci kez baba olacağını duyurdu

46 yaşındaki oyuncu Şevket Çoruh, 4 yıl aşk yaşadığı Özge Tune ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, Çoruh'un borçları yüzünden düğün yapamayarak sade bir nikah ile dünyaevine girmişti.

şevket çoruh özge tuna ile ilgili görsel sonucu

Şevket Çoruh'un 2004 yılında boşandığı  Günay Karacaoğlu'ndan Gülenay Çoruh adında 23 yaşında bir kızı bulunuyor. Çoruh, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla tekrar baba olacağının müjdesini verdi.

Şevket Çoruh ikinci kez baba olacağını duyurdu ile ilgili görsel sonucu

Oyuncu sosyal medya hesabından eşinin kanını tuttuğu bir kareyi paylaşarak şu notu düştü: "Gel Tuna'm, şen bağım... 2020 Tuna karşılaması..." 

Şevket Çoruh ikinci kez baba olacağını duyurdu ile ilgili görsel sonucu

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde 50 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı. 

Son Güncelleme: 04.01.2020 14:01
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