Şevket Çoruh ikinci kez baba olacağını duyurdu

46 yaşındaki oyuncu Şevket Çoruh, 4 yıl aşk yaşadığı Özge Tune ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, Çoruh'un borçları yüzünden düğün yapamayarak sade bir nikah ile dünyaevine girmişti.

Şevket Çoruh'un 2004 yılında boşandığı Günay Karacaoğlu'ndan Gülenay Çoruh adında 23 yaşında bir kızı bulunuyor. Çoruh, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla tekrar baba olacağının müjdesini verdi.

Oyuncu sosyal medya hesabından eşinin kanını tuttuğu bir kareyi paylaşarak şu notu düştü: "Gel Tuna'm, şen bağım... 2020 Tuna karşılaması..."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde 50 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.