Şevval Şahin'in imrendiren karantinası; Kick Boks'a merak sardı!

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, karantina pozlarıyla gündem oldu. 21 yaşındaki tescilli güzel, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile kick boks antrenmanı yapıyor.

Şevval Şahin'in imrendiren karantinası; Kick Boks'a merak sardı!
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Her fırsatta Türkiye'yi ve sevdiklerini çok özlediğini dile getiren Şevval Şahin, ilk fırsatta İstanbul'a döneceğini söylüyor. Pilates meraklısı olduğu bilinen tescilli güzel, şimdi de kick boksa meraksardı.  Eğitmeni 2 sevgilisi Yiğit Marcus Aral.

Şevval Şahin'in imrendiren karantinası; Kick Boks'a merak sardı!

21 yaşındaki Şevval Şahin, "Keşke bizim karantinamız da böyle geçse" şeklinde yapıla yorumlra şu cevabı verdi: "Ne yapayım uçuş yok, tek yol sahil. Uçuş yasakları nedeniyle buradan ayrılamıyorum. Moralimizi bozmamalıyız. Deniz, güneş, kumsal bana iyi geliyor."

Şevval Şahin'in imrendiren karantinası; Kick Boks'a merak sardı!


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