Şevval Şahin'in imrendiren karantinası; Kick Boks'a merak sardı!

Her fırsatta Türkiye'yi ve sevdiklerini çok özlediğini dile getiren Şevval Şahin, ilk fırsatta İstanbul'a döneceğini söylüyor. Pilates meraklısı olduğu bilinen tescilli güzel, şimdi de kick boksa meraksardı. Eğitmeni 2 sevgilisi Yiğit Marcus Aral.

21 yaşındaki Şevval Şahin, "Keşke bizim karantinamız da böyle geçse" şeklinde yapıla yorumlra şu cevabı verdi: "Ne yapayım uçuş yok, tek yol sahil. Uçuş yasakları nedeniyle buradan ayrılamıyorum. Moralimizi bozmamalıyız. Deniz, güneş, kumsal bana iyi geliyor."