Şevval Sam derin yırtmaçlı pozları sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyuncu ve şarkısı Şevval Sam, 2020 yılının ilk günlerinde Instagram hesabından ilk pozlarını paylaştı. Cesur paylaşımı ile büyük ilgi toplayan Şevval Sam, güzelliği ile herkesi büyüledi.

Uzun ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçen 46 yaşındaki Şevval Sam, yılbaşı gecesinde sahne aldı.

Göz alıcı elbisesiyle sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: ‘’ Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019’du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler.’’

Fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Şevval Sam’ın fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri, ‘’Kadın asil ve aşırı güzel olunca ne yakışmaz ki’’, ‘’Siyahın asaleti bir insana bu kadar mı yakışır’’ yorumlarında bulundu.