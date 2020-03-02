Şevval Sam'ın evlilik sorusuna verdiği cevap çok şaşırttı

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sami, performansı ve güzelliği ile herkesin beğenisini kazanıyor.

Son olarak sevgilisiile sosyal medya hesabı Instagram'da ilk kez fotoğraf paylaşan ve tüm takipçilerini şaşkınlıpa uğratan Sam, geçtiğimiz günnda bulundu. Instagram hesabı üzerinden 'bana soru sor' uygulamasını kullanarak takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan Şevval Sam, bir hayranının, 'Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?' sorusuna karşılık "Evlilik" cevabını verdi ve "Doğruya doğru: N'apayım?" dedi.

Güzel oyuncunun bu cevabı takipçilerini şaşırtırken sosyal medyada en çok yorum alan yanıt oldu.