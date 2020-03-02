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Şevval Sam'ın evlilik sorusuna verdiği cevap çok şaşırttı

Güzel oyuncu Şevval Sam, sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları cevaplarken gelen evlilik sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:53
Şevval Sam'ın evlilik sorusuna verdiği cevap çok şaşırttı

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan  Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sami, performansı ve güzelliği ile herkesin beğenisini kazanıyor.

Şevval Sam'ın evlilik sorusuna verdiği cevap çok şaşırttı

Son olarak sevgilisi Sarp Maden ile sosyal medya hesabı Instagram'da ilk kez fotoğraf paylaşan ve tüm takipçilerini şaşkınlıpa uğratan Sam, geçtiğimiz gün evlilik itirafında bulundu. Instagram hesabı üzerinden 'bana soru sor' uygulamasını kullanarak takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan Şevval Sam, bir hayranının, 'Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?' sorusuna karşılık "Evlilik" cevabını verdi ve "Doğruya doğru: N'apayım?" dedi.

Şevval Sam'ın evlilik sorusuna verdiği cevap çok şaşırttı

Güzel oyuncunun bu cevabı takipçilerini şaşırtırken sosyal medyada en çok yorum alan yanıt oldu.

Anahtar Kelimeler:
Yasak Elmaşevval SamEvlilik ItirafıSarp Maden
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