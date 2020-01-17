Şeyma Subaşı bikini ile amuda kalktı binlerce beğeni ve yorumu kaptı

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ile bir evlilik yaşayan ancak sonrasındaki süreçte yollarını ayıran Şeyma Subaşı sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yine sosyal medya hesabı üzerinden çok konuşulacak bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı bikinili bir şekilde amuda kalkarak poz verdi.

Şeyma Subaşı bu paylaşımın açıklama kısmında ise şu ifadeleri kullandı;

"Gelecekten nefes alıp geçmişe verin. Kendinize karşı nazik olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın"

Şeyma Subaşının paylaşımına çok kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni geldi. İşte Şeyma Subaşı’nın yaptığı o paylaşım…