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Şeyma Subaşı dostlarına ateş püskürdü

Hazal Filiz Küçükköse'nin doğum gününde objektiflere takılan Şeyma Subaşı, yabancı arkadaşlarıyla çok daha iyi anlaştığını belirterek Türk dostlarını sert sözlerle eleştirdi. Subaşı dostlarına ''Yabancı arkadaşlarım dedikodu ve drama yapmıyor.'' sözleriyle yüklendi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:15
Şeyma Subaşı dostlarına ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin doğum gününde görülen Şeyma Subaşı, kestane yedi ve magazin mensuplarının sorularını yanıtladı. Instagram hesabından yayınladığı dans videolarıyla öne çıkan Subaşı, iyi dans etmediğini fakat iyi ritim yakaladığını aktardı.

‘’Yabancı arkadaşlarımla daha iyi anlaşıyorum.’’

Yabancı arkadaşlarıyla çok daha iyi anlaştığını anlatan Subaşı, ‘’Onlar daha pozitif ve daha samimi güzel enerji veriyorlar.’’ diye konuştu. Yabancı arkadaşlarının dedikodu ve drama yapmadığını belirten Subaşı, Türk dostlarına ateş püskürdü.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:15
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