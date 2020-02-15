Şeyma Subaşı dostlarına ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin doğum gününde görülen Şeyma Subaşı, kestane yedi ve magazin mensuplarının sorularını yanıtladı. Instagram hesabından yayınladığı dans videolarıyla öne çıkan Subaşı, iyi dans etmediğini fakat iyi ritim yakaladığını aktardı.

‘’Yabancı arkadaşlarımla daha iyi anlaşıyorum.’’

Yabancı arkadaşlarıyla çok daha iyi anlaştığını anlatan Subaşı, ‘’Onlar daha pozitif ve daha samimi güzel enerji veriyorlar.’’ diye konuştu. Yabancı arkadaşlarının dedikodu ve drama yapmadığını belirten Subaşı, Türk dostlarına ateş püskürdü.