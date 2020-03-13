Şeyma Subaşı iddiaları yanıtladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın İtalya'dan Türkiye'ye ve yeni tip koronavirüs sebebiyle yurt dışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edilip, sosyal medyada bir anda gündeme oturmuştu. Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine basında da yer alan söz konusu haberlere açıklık getirdi.

İnstagram hesabı üzerinden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Herkese merhaba. Erkek arkadaşım Guido, bir ay önce İtalya'dan değil İsrail'den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı. Testlerin temiz çıkmasının ardından İstanbul'a geldi. Havaalanında da gerekli testler yapıldı. Lütfen bu olayı kişiselleştirmeyelim. Lütfen arkadaşlar, Twitter'da 'Şeyma Subaşı' trend olmasın artık. Sağlık Bakanlığı'nın daha önemli işleri var" ifadelerini kullandı.