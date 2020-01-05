İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697

Şeyma Subaşı isyan etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla Türk Hava Yoları'na çağrıda bulundu.

05 Ocak 2020 Pazar 15:47
Şeyma Subaşı isyan etti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sık sık çıktığı yurt dışı tatilleri ve yaşadığı aşk ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı  Serenay Tetik’le birlikte İbiza’ya giden Subaşı, 9 saat süren yolculuğunun ardından bir story paylaştı.

Şeyma Subaşı isyan etti ile ilgili görsel sonucu

Şeyma Subaşı, İbiza yolculuğunun uzun sürdüğünü belirtmek amacıyla Türk Hava Yolları'na şu şekilde çağrıda bulundu: “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor”  

Şeyma Subaşı thy ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 05.01.2020 15:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasmin Erbil'in sunuculuk işine son verildi! Yerine başkası geldi
Yasmin Erbil'in sunuculuk işine son verildi! Yerine başkası geldi
Hollywood’un ünlü ailesi Douglas çiftinden İstanbul'da aşk turu
Hollywood’un ünlü ailesi Douglas çiftinden İstanbul'da aşk turu
Hadise, elbisesine yapılan edep eleştirilerini cahilce buldu
Hadise, elbisesine yapılan edep eleştirilerini cahilce buldu
Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı
Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı
Aslı Enver'den imalı beğeni
Aslı Enver'den imalı beğeni
Besteci ve piyanist Fazıl Say'dan Kültür Bakanlığı'na mektup
Besteci ve piyanist Fazıl Say'dan Kültür Bakanlığı'na mektup

Popüler Haberler

2020 KOSGEB çiğ köfteci desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları
Instagram spam cezası nedir? Spam cezası yedim nasıl ve ne zaman kalkar
Yasmin Erbil TV100'den kovuldu mu? Magazin hattı programında neden yok?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Nöbetçi noter listesi 5 Ocak Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
Sararan bardakları temizlemek için pratik yöntemler
Araç ipotekli kredi veren bankalar hangileridir? 2020 araç ipotekli kredi şartları nedir?
SGK işlemdeki evrak takip ve sorgulaması nasıl yapılır? Sgk evrak takip ve sorgulama işlemleri
SGK çocuk parası yattı mı, ne zaman yatar? SGK çocuk parası sorgulama nasıl yapılır?
Kara listeden nasıl çıkılır? Banka kara listesi nedir, çıkmak için ne yapılmalıdır?
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2020yılı MTV oranları, tutarları, miktarları tablosu, kaç para. MTV ne kadar oldu?
Ziraat Bankası hesap bakiye sorgulama internetten, mobil uygulama, telefon ve SMS bankacılığı yöntemleri
2019 Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman?
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
PAEM Komiser Müdür Yardımcısı alım sonuçları Polis Akademisi tarafından yayınlandı! Adaylardan istenilen belgeler neler?
Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ptt hesabına ne kadar sürede yatar?
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
ASİZ kelimesinin açılımı nedir ve ASİZ ne demek?
Nöbetçi noter nerede sorgulama! Türkiye Noterler Birliği 4 – 5 Ocak İl İl Cumartesi ve Pazar açık olan TNB nöbetçi noter listesi!
Restoran veya lokanta açmak için devlet destekleri nelerdir? 2020 Yeni iş yeri açmak için devlet destekleri
Google chrome indirilen dosyalar nereye kaydediliyor? Google Chrome indirilen dosya klasörü değiştirme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.