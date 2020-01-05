Şeyma Subaşı isyan etti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sık sık çıktığı yurt dışı tatilleri ve yaşadığı aşk ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Serenay Tetik’le birlikte İbiza’ya giden Subaşı, 9 saat süren yolculuğunun ardından bir story paylaştı.

Şeyma Subaşı, İbiza yolculuğunun uzun sürdüğünü belirtmek amacıyla Türk Hava Yolları'na şu şekilde çağrıda bulundu: “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor”