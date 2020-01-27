Şeyma Subaşı kafesinin kapısına kilit vurdu!

Magazin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile bir kez daha gündeme geldi. 2018 yılında Bebek’te açmış olduğu Healthyish isimli kafesinden artık memnun olmayan Subaşı kafeyi kapatma kararı aldı.

Şeyma Subaşı geçen sene eylül ayında açtığı Haeltyyish adlı kafesini kapatma sinyallerini geçtiğimiz aylarda vermişti. Kararının kesin olduğunu açıklayan Subaşı kafede bulunan malzemeleri de satışa çıkardığını duyurdu.

Subaşı, aylık kirası 80.000 TL olan ve Bebek merkezde bulunan kafesinin aylık giderlerini artık karşılayamadığını açıklamıştı. YouTube kanalında ki videosunda, “Healthyish’in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. ‘Ben geldiğimde geliyor’ gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil… Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti” demişti.