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Şeyma Subaşı kafesinin kapısına kilit vurdu!

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı Bebek'te ki kafesini kapatma kararı aldı. Aldığı kararı Youtube kanalı üzerinden çektiği bir videoda dile getiren Subaşı kafenin neden kapandığına dair önemli detayları da anlattı. Şeyma Subaşı kafesinin kapısına kilit vurdu haberleri sonrasında Subaşı hayranları meraklarını internet üzerinden gidermeye çalıştı. İşte Şeyma Subaşı kafesi ile ilgili tüm merak edilenler.

27 Ocak 2020 Pazartesi 22:36
Şeyma Subaşı kafesinin kapısına kilit vurdu!

Magazin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile bir kez daha gündeme geldi. 2018 yılında Bebek’te açmış olduğu Healthyish isimli kafesinden artık memnun olmayan Subaşı kafeyi kapatma kararı aldı.

şeyma subaşı

Şeyma Subaşı geçen sene eylül ayında açtığı Haeltyyish adlı kafesini kapatma sinyallerini geçtiğimiz aylarda vermişti. Kararının kesin olduğunu açıklayan Subaşı kafede bulunan malzemeleri de satışa çıkardığını duyurdu.

Subaşı, aylık kirası 80.000 TL olan ve Bebek merkezde bulunan kafesinin aylık giderlerini artık karşılayamadığını açıklamıştı. YouTube kanalında ki videosunda, “Healthyish’in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. ‘Ben geldiğimde geliyor’ gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil… Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti” demişti.

Son Güncelleme: 27.01.2020 22:36
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