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Şeyma Subaşı; Keşke Acun'dan 3 tane çocuğum olsaydı, şimdi rahattım

Şeyma Subaşı, katıldığı bir magazin programında açıklamalarda bulunurken bir pişmanlığını dile getirdi. Acun Ilıcalı'dan boşanmadan daha fazla çocuk yapmamanın pişmanlığını yaşadığını söyleyen Subaşı, yapsaydım şimdi rahattım ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:12
Şeyma Subaşı; Keşke Acun'dan 3 tane çocuğum olsaydı, şimdi rahattım

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin yanı sıra boşanmasıyla da çok konuşulan Şeyma Subaşı'dan samimi itiraflar geldi. Katıldığı bir magazin programında kendisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Subaşı programda, “Keşke Acun'dan 3 tane çocuk yapsaydım, şimdi rahattım. Kardeşler beraber büyürdü. Başka babadan çocuk olayında kilitleniyorum. Nasıl olacak bilmiyorum...” diye konuştu.

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Magazin Noteri isimli programda işlettiği kafesi hakkında da bilgiler veren Şeyma Subaşı, sevgilisiyle gittiği tatillerde de hiç bir şekilde para harcamadığı itirafında bulundu. Melisa'yla gittikleri tatilleri Acun'un karşıladığı çünkü bu konuda bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Subaşı, "Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını da o ödüyor, bana kuruş ödetmiyor" dedi.

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Kendisini Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde 'metres' diye eleştiren Seren Serengil hakkında ise "Hayatımda görmedim. Tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Ne iş yaptığını bilmiyorum. O isme prim vermeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı; Keşke Acun'dan 3 tane çocuğum olsaydı, şimdi rahattım

Anahtar Kelimeler:
şeymasubaşıAcunılıcalı
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