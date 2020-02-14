Şeyma Subaşı mayolu tatil pozlarına 'Kurumuşsun' yorumları

Sürekli tatilde olan ve Instagramı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı bu kez de gittiği Phuket Adası’nda geçirdiği tatilden pozlar paylaşıyor. Son olarak siyah mayosuyla yaptığı paylaşım üzerine tüm takipçileri şok geçirdi. Günden güne daha çok zayıflayan Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafta adeta bir deri bir kemik görünüyor.

Fotoğrafı "Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun" sözlerini yazarak paylaşan Şeyma Subaşı’ya adeta yorum yağdı. Bu çok zayıf görüntüsünü eleştiren takipçileri fotoğrafın altına “Çok zayıfladın”, “Kurumuşsun” gibi yorumlar yaptı.

İşte o poz..