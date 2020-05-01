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Şeyma Subaşı'ndan Instagram'da dekolteli cesur pozlar

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Şeyma Subaşı'ndan Instagram'da dekolteli cesur pozlar! Şeyma Subaşı'nın derin yırtmaçlı elbisesiyle pozlarına binlerce beğeni geldi.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:34
Şeyma Subaşı'ndan Instagram'da dekolteli cesur pozlar

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarıyla gündem yaratan Subaşı, Miami’de çekilen bacak dekolteli pozlarını yayınladı.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle mutfak tezgahına oturan Şeyma Subaşı’nın fotoğrafına kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 16:35
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