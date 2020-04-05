Şeyma Subaşı'nın özlem dolu yakarışı; 'Kızımı özledim'

Sosyal medyadan takiçilerine "Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum" diyerek gözyaşlarına boğulan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile birlikte geçici olarak geldiği Türkiye'de karantina engeline takıldı. Yurtdışı uçuşlarının yasaklanmasıyla beraber ülkeden çıkanayan Subaşı, kızını çok özlediğinin dile getirdi.

Sosyal medya hesabından kızıile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum." diye ifade etti kendisini.

Subaşı ayrıca; ''Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. (Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama işte... Kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra) Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek icin müzik açıp spor yapıp dans edeceğim kendi kendime. Evet benim mod değiştirme çözümüm bu müzik-spor ve dans. O yüzden senelerdir böyleyim ya.'' diyerek duygularını dile getirdi.



