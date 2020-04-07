Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı

Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri sevgilisi Guido ile Türkiye'de karantinada olan Şeyma Subaşı, bugün İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yine olay yarattı. Berberler kapalı olduğu için saçları uzayan Guido'nun yardımına koşan Subaşı, o anları takipçileriyle paylaştı.

3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı; "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" diyerek mütevazı bir de açıklama yaptı.