İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92382
ALTIN
359.877
DOLAR
6.7585
STERLİN
8.3625
EURO
7.3635

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı

Dün kızının özlediği için gözyaşlarına boğulan Şeyma Subaşı, bugün yine sosyal medyada gündem olamyı başardı. Eline makine alıp karantinada saçları uzayan sevgilisinin saçlarını kesen Subaşı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

07 Nisan 2020 Salı 23:07
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı

Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri sevgilisi Guido ile Türkiye'de karantinada olan Şeyma Subaşı,  bugün İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yine olay yarattı.  Berberler kapalı olduğu için saçları uzayan Guido'nun  yardımına koşan Subaşı, o anları takipçileriyle paylaştı. 

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı

3 milyon  takipçisi olan  Şeyma Subaşı; "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" diyerek mütevazı bir de açıklama yaptı.  

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido'yu berber masrafından kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıAcunTıraşGuido
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya nihayet ortaya çıktılar
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya nihayet ortaya çıktılar
Cicişler giyinip kuşanıp ihtiyaç sahipleri için alışverişe çıktı
Cicişler giyinip kuşanıp ihtiyaç sahipleri için alışverişe çıktı
Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü
Bella Hadid fotoşoplu paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü
İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!
İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!
Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...
Didem Soydan’ın sınırları zorlayan paylaşımı! Neredeyse...
Eda Ece’den basketbolcu sevgiliye sitem dolu gönderme
Eda Ece’den basketbolcu sevgiliye sitem dolu gönderme

Popüler Haberler

2020 veteriner kedi kısırlaştırma ücreti ne kadardır?
Burgan bank kredi başvuru sonucu sorgulama ve öğrenme
Kemik erimesinin sebeperleri nelerdir, ne önleyebilir?
CİMER nedir? Cimer'e hangi konularda şikayet yazılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? 7 Nisan EDHO neden yok yayınlanmadı?
Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? E-devlet sistemi ile nüfus cüzdanı sureti alma
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
e-Devlet ve ePTT üzerinden kimler ücretsiz maske siparişi verebilir, maske siparişi nasıl verebilir?
Zekat nedir, ne için verilir? Mala göre zekat nasıl hesaplanır?
e-Devlet şifresi nasıl alırım? PTT şubesine gitmeden e-devlet şifresi alınır mı?
PTT şubelerini tamamen mi kapattı? Hangi PTT şubeleri açık olacak, PTT şubeleri ne zaman açılacak?
Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi için HFA bildirim uygulaması indir
2020 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışından getirilen telefon kayıt ücreti fiyatları
Survivor 2020 konuk yarışmacı Furkan Aydoğan kimdir? Furkan Aydoğan nereli, yaşı kaç?
Bir Aşk İki Hayat filmi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Bir Aşk İki Hayat filmi fragmanı, konusu ve oyuncuları
Banka emekli maaşını haciz edip, el koyabilir mi?
Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayısı! Korona virüs ülke geneli son durum bilgileri!
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan tarihi
La Casa De Papel 5. sezon onay aldı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanır?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.