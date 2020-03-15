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Şeyma Subaşı ve Guido Senia çiftine karantina kararı

Koronavirüsü salgına karşı test uygulanan ve sonuçları negatif çıkan Şeyma Subaşı ve Guido Senia çifti, 14 gün karantina şartı ile birlikte evlerine gönderildi.

15 Mart 2020 Pazar 11:10
Şeyma Subaşı ve Guido Senia çiftine karantina kararı

Geçtiğimiz gün Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle büyük tepki toplayan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığın talimatıyla Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi koronavirüsü testi yaptırmalatı için dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiler.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia çiftine karantina kararı

Hastanede bir gece geçirdikten sonra yapılan test sonuçlarını negatif çıkması üzerine çift, 14 günlük karantina kuralına uymaları şartı ile evlerine gönderildiler.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia çiftine karantina kararı

Şeyma Subaşı daha sonra Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve paylaşımıda şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"

Şeyma Subaşı ve Guido Senia çiftine karantina kararı

Şeyma Subaşı bir gün önce de kendisi ve sevgilisinin 14 gün kuralına uymadıkları için eleştirenlere “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.” açıklamasını yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıGuido SeniaKoronavirüsüKarantina
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