Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'ya nihayet kavuştu

Şeyma Subaşı, aylardır Dominik'te olan kızı Melisa'ya kavuştu. Melisa, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır Dominik'te, babası Acun Ilıcalı'nın yanındaydı.

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'ya nihayet kavuştu
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Acun Ilıcalı’nın özel uçağıyla Türkiye'ye dönen Melisa, pandemi nedeniyle yurtdışı uçuşları yasak olduğu için 3 aydır babasının yanındaydı. Şeyma Subaşı, kızının Türkiye'ye döndüğünü  "Sonunda geri döndü. Benim her şeyim" notuyla duyurdu. 

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'ya nihayet kavuştu

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması için bulunduğu Dominik’te mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında eski eşi Şeyma Subaşı ve Melisa’nın ayrı kaldığı süreçten bahsederken, "Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor.” diyerek Şeyma Subaşı'yı övmüştü. 

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'ya nihayet kavuştu
Acun Ilıcalı ayrıca, “Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı" konu hakkındaki hassasiyetini belirtmişti. 


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