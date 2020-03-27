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Şeyma Subaşı yeni dans videosu ile TikTok hesabını yeniden açtı!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Tik Tok hesabı açmış ancak bu hesabı daha sonra kapatmıştı. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı yeni dans videosu ile TikTok hesabını yeniden açtı.

27 Mart 2020 Cuma 01:38
Şeyma Subaşı yeni dans videosu ile TikTok hesabını yeniden açtı!

Geçtiğimiz günlerde Tik Tok’tan iç çamaşırıyla video paylaşan ve tepkilerin odağı olan Şeyma Subaşı, hesabını kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak fenomen Şeyma Subaşı Tik Tok hesabını tekrardan açtı. Sevgilisiyle birlikte karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Tik Tok hesabını tekrardan açan Şeyma Subaşı, dans ettiği bir videoyu paylaştı. Subaşı geçtiğimiz günlerde Tik Tok’a iç çamaşırıyla video yüklemişti ancak tepki gelince bu videoyu kaldırıp ve hesabını da kapatmıştı.

Şeyma Subaşı’ndan Tik Tok Videosu

Şeyma Subaşı bu sefer Tik Tok üzerinden dans ettiği bir videoyu paylaştı. Ayrıca bu dans videosunu Instagram’dan da takipçileriyle paylaştı. Şeyma Subaşı bu sefer ki dansında sporcu atleti ve taytıyla kemera karşısına geçti.

VİDEO

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Son Güncelleme: 27.03.2020 01:38
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