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Şeyma Subaşı’dan Acun itirafı! Keşke 3 çocuk yapsaydım

Şeyma Subaşı 1 yıl kadar evli kaldığı Acun Ilıcalı ile ilgili itiraflarını açıkladı. Şeyma Subaşı açıklamalarında Acun’la keşke 3 çocuk yapsaydım diyerek herkesi şaşırttı.

29 Aralık 2019 Pazar 14:58
Şeyma Subaşı’dan Acun itirafı! Keşke 3 çocuk yapsaydım

Son zamanlarda sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son açıklamalarıyla yine gündeme geldi. Son olarak uzun bir ilişki yaşadığı Acun Ilıcalı ile dünya evine giren ve 1 sene kadar evli kalan Şeyma Subaşı, Ilıcalı ile evliliğin sonlanma sebeplerini bir programda açıklamıştı. Subaşı evliliğiyle ilgili olarak, “Ben Acun’a ölüyordum. O kadar aşıktım ki ona yıllarımı verdim. Evliydi. Herkes bana metres diyordu. Artık alışmıştım bu kelimeye. Ama evlendik. Olmadı. Zamanla farklı ilgi alanlarımızın olduğunu anladım. Acun’un sevdiği şeyleri ben sevmez oldum. Eğlence anlayışımız, yapmak istediklerimiz hep birbirinden farklı olmaya başladı. Benim enerjim çok yüksek, Acun’un ise yüksek değildi. Birlikte bir kez akşam yemeği yemedik. Ailece bir kahvaltı dahi etmedik. Olmadı, bitti” demişti.

Şeyma Subaşı: “Keşke 3 Çocuk Yapsaydım!”

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “En büyük pişmanlığın ne” sorusunu yanıtladı. Çocukları çok sevdiğini belirten Şeyma Subaşı, çevresindeki insanların da bunun farkında olduğunu ve bir sürü çocuğu olmasını istediğini söyledi. En büyük pişmanlığının Acun Ilıcalı ile daha fazla çocuk yapamamak olduğunu söyleyen Subaşı, “keşke Acun’dan üç çocuk yapsaydım, şu an rahattım” dedi.

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:58
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