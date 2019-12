Şeyma Subaşı'dan kırmızı elbiseli seksi yılbaşı pozları

Şeyma Subaşı yeni paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı, bu sefer kırmızı mini etekli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Subaşı paylaşımlarına “Noel ruhu sezonu” notunu düştü. Subaşı’nın bu paylaşımı kısa zamanda takipçileri tarafından olumlu yorumlar aldı.

Şeyma Subaşı Yeniden Evlenecek mi?

YouTube kanalından bir video paylaşan Şeyma Subaşı, "Tekrar evlenmek istiyor musun? Hayalinde olan biri var mı?" diye gelen bir soruya yengeç burcu olduğunu ve her sabah kahvaltısını ailesiyle birlikte yaptığını ve her akşam babasından önce evde olduğunu açıkladı. Subaşı evleneceğiyle ilgili soruya Her ortamdan kendimi bir şekilde çıkarmayı biliyorum. kendimi bu karaktere dönüştürdüm. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Ben böyle bir ailede büyüdüm" diyerek yanıt verdi.