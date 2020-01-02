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Şeyma Subaşı'nın spor yaparkenki seksi pozları olay oldu!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı'nın spor yaparkenki seksi pozları olay oldu. Subaşı'nın paylaşımına ilk yorum İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geldi.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:54
Şeyma Subaşı'nın spor yaparkenki seksi pozları olay oldu!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, yine takipçilerinden tam not aldığı yeni bir paylaşıma imza attı. Spor yaptığı sırada amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı’na ilk yorum İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan geldi. Senia, Şeyma’nın paylaşımı için ‘’Bravo bebeğim’’ diye yazdı.

‘’Keşke Acun’dan 3 çocuk yapsaydım’’ açıklaması yankı uyandırdı

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemde kalan Subaşı, kısa bir süre önce konuk olduğu Magazin Noteri programında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Acun Ilıcalı’dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen Subaşı’nın açıklamaları büyük bir şaşkınlık yarattı.

İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımı

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Son Güncelleme: 02.01.2020 01:54
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