Şeyma Subaşı'nın spor yaparkenki seksi pozları olay oldu!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, yine takipçilerinden tam not aldığı yeni bir paylaşıma imza attı. Spor yaptığı sırada amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı’na ilk yorum İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan geldi. Senia, Şeyma’nın paylaşımı için ‘’Bravo bebeğim’’ diye yazdı.

‘’Keşke Acun’dan 3 çocuk yapsaydım’’ açıklaması yankı uyandırdı

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemde kalan Subaşı, kısa bir süre önce konuk olduğu Magazin Noteri programında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Acun Ilıcalı’dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen Subaşı’nın açıklamaları büyük bir şaşkınlık yarattı.