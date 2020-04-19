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Şeyma Subaşı’nın “Türk örfüne ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Acun Ilıcalı’nın eski eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı, gecenin geç saatlerinde “Türk örf ve adetlerine ters ama aldırmayın, İnstagram kızları böyledir” diyerek takipçilerinin çok hoşuna gidecek cesur pozlar paylaştı.

19 Nisan 2020 Pazar 14:30
Şeyma Subaşı’nın “Türk örfüne ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Guido ile birlikte kendisini karantinaya alan Şeyma Subaşıİnstagram’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son paylaşımında kendisini eleştirenlere de gönderme yapan Şeyma Subaşı,  “Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun” notuyla paylaştığı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 

Şeyma Subaşı’nın “Türk örf adetlerine ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Şeyma Subaşı, "Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur… Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? ( takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok )”  diyerek kendisine yapılan eleştirilere gönderme yaptı. 

Şeyma Subaşı’nın “Türk örf adetlerine ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Subaşı ayrıca paylaşımına ayrıca; "Bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle… %40 yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün, anlıyorum Türk ( örf, adet, gelenek) ters ama işte…"  notunu düştü.  

Şeyma Subaşı’nın “Türk örf adetlerine ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Şeyma Subaşı’nın “Türk örf adetlerine ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Son Güncelleme: 19.04.2020 14:31
Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıİnstagramCesur PozAcunGuido
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