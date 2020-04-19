Şeyma Subaşı’nın “Türk örfüne ters ama” diyerek paylaştığı cesur pozlar!

Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Guido ile birlikte kendisini karantinaya alan Şeyma Subaşı, İnstagram’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son paylaşımında kendisini eleştirenlere de gönderme yapan Şeyma Subaşı, “Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun” notuyla paylaştığı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı, "Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur… Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? ( takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok )” diyerek kendisine yapılan eleştirilere gönderme yaptı.

Subaşı ayrıca paylaşımına ayrıca; "Bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle… %40 yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün, anlıyorum Türk ( örf, adet, gelenek) ters ama işte…" notunu düştü.