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Sezen Aksu'nun şaşırtan kuralı

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, yeni çıkaracağı 'Demo 2' albümü için şaşırtıcı bir kural yazdı.

17 Ocak 2020 Cuma 13:11
Sezen Aksu'nun şaşırtan kuralı

65 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu, yeni bir albüm ile geri dönüyor. YouTube kanalında ve dijital müzik platformlarından yayınlanacak ‘Demo 2’ albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aksu, yeni albümü hakkında “Başkalarına göstermek istemediğimiz kayıtların, daha sonra dinlendiğinde farklı bir lezzeti olduğunu hep duyardım. Bu parçaları zaman içinde paylaşma isteği buradan doğdu. Pek de iyi oldu” dedi.

sezen aksu

Minik Serçe lakabıyla ün salan Aksu, yeni albümünün başka yorumcular tarafından seslendirilmiş eserlerin ilk anda kaydedildiği hallerinden oluştuğunu belirtti. Ayrıca Sezen Aksu, ‘Demo 2’ albümü için yazdığı yazıda, "Bizim evde Sezen Aksu dinlemek yasaktır. Bu uyulması zorunlu bir kuraldır" diyerek şaşırttı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 13:25
Anahtar Kelimeler:
Sezen AksuYeni AlbümKuralDemo 2
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