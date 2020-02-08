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Shakira ve Jennifer Lopez’in Super Bowl'deki seksi dansları mahkemelik oluyor

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesini gerçekleştirdiği Super Bowl organizasyonunda devre arası sahneye çıkan Shakira ve Jennifer Lopez’in seksi dansları ABD'li bir aktivist tarafından mahkemeye veriliyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Shakira ve Jennifer Lopez’in Super Bowl'deki seksi dansları mahkemelik oluyor

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonluk mücadelesinin yapıldığı Super Bowl'de devre arasında sahne alan ABD'li ünlü şarkıcılar Shakira ve Jennifer Lopez organizasyon çerçevesinde bir performans gösterileri düzenlemişlerdi.

Shakira ve Jennifer Lopez

ABD'de bir Hristiyan aktivist ise gösteriyi izledikten sonra cehenneme gideceğini öne sürerek NFL'ye fava açacağını duyurdu. Dave Daubenmire isimli Hristiyan aktvist, pornografik bulduğu şov nedeyiyle NFL'ye, Super Bowl'un resmi sponsoru olan Pepsi şirketine ve maç ve Show'u naklen yayınlayan televizyon kanalına toplamda 867 trilyon dolar tutarında maddi tazminat açacağını açıkladı. Aktivist, izlediği dans gösterisinin 'onu cennette gitmekten alıkoyduğunu ve cehennem ateşine sürükleyeceğini' öne sürdü.

Shakira ve Jennifer Lopez

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