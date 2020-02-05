Shannen Doherty'den hayranlarını üzen haber!

90'lı yıllarda yayınlanan ve bir çok hayran kitlesine sahip olan Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood'da) diziyle tanınan Shannen Doherty, dördüncü evre kanser olduğunu açıkladı. Son 5 yıldır meme kanseri tedavisi gören ve hastalığını tekrar nüksettiğini söylen Doherty, tam iyileşmenin sevinciyle tekrar kariyerine döndüğü sırada hastalığının son durumunu anlattı.

Ünlü dizi oyuncusu Doherty, katıldığı bir canlı yayın programında hastalığı ile mücadele ettiği zamanlarda bile çalışmaya devam ettiğini söyleyerek kanser hastaşığının evresinin dördüncü boyuta geldiğini anlatırkn gözyaşlarına boğuldu.

48 yaşındaki oyuncu Shannen Doherty, Good Morning America adlı programda yaptığı ve hayranlarını oldukşa fazla üzdüü açıklamasında "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuştu.