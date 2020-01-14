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Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt çapkınlık turlarında

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, önceki akşam annesine ait, Porsche marka lüks araçla Bebek'te objektiflere yakalandı. Çapkınlık turunda olduğu gözlemlenen Emir, kameraları görünce panikledi.

14 Ocak 2020 Salı 10:43
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt çapkınlık turlarında

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan 19 yaşındaki oğlu Emir Aksüt, gece alemlerine hızlı giriş yapmasıyla tanındı. Çok fazla göz önünde bulunmadan büyüyen Emir, çapkınlıklarıyla bir anda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt çapkınlık turlarında

Emir ve sevgilisi önceki akşam annesi Sibel Can'a ait 1 milyon TL değerinde ki Porsche marka lüks araçla Bebek'te görüntülendiler. Sevgilisiyle Bebek gezintisi yapan Emir Aksüt, gazetecileri karşısında görünce panikleri. Emir'in sevgilisine "Başını eğ, çekmesinler" diye talimat vermesinin hemen ardından kız arkadaşı da yüzünü göstermemek aracın içinde için yere eğildi.

Anahtar Kelimeler:
Sibel CanEmir Aksüt
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