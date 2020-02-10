Sıla Demet Akalın'ı neden sildiğini açıkladı

Şarkıcı Sıla uzun süre aşk yaşadığı ünlü şef Hazer Amani ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti. Evlendiktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında bazı değişiklikler yapan Sıla, birçok ünlü ismi takip etmeyi bırakmıştı.

Sıla, başta Demet Akalın olmak üzere birçok ünlü ismi takip etmeyi bırakması oldukça merak uyandırmıştı. Akalın, Sıla'nın kendisini takip etmeyi bırakmasıyla ilgili 'Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum.Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu.Takibi neden bıraktığına gelirsek, eşi istemiş olabilir. Ben de Okan ile evlendikten sonra bazı arkadaşlarımla daha az görüşmeye başlamıştım. Sanıyorum geçenlerde Danilo şefi paylaştım, eşi takipten çıkarttırmış olabilir'açıklamasında bulundu.

Eşi Hazer Amani ile birlikte objektiflere takılan şarkıcı Sıla, muhabirlerin hamilelik sorularına şu şekilde yanıt verdi: “Benim çocuk stüdyoda. Yeni şarkılar yapıyorum, benim çocuğum o.”

Sıla, Demet Akalın başta olmak üzere birçok ünlü ismi takip etmeyi bıraktığı sorularına ise “Teknolojinin gazabına uğradım. Birçok kişiyi takibi bırakmışım. Ama benim sevgim sosyal medya üzerinden ölçülmez” yanıtını verdi.

