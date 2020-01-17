Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Ameni sade bir törenle dünya evine girdi. İlk olarak evlerinde yaptıkları tören ile nikah masasına oturan çift, ilerleyen saatlerde yakınlarının katıldığı bir düğün organize etti.

Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma’ya uçtu

Yeni evli çift, düğünden sonra ilk kez İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Kameralara konuşan çift, ‘’Aile ve yakın arkadaşlarımız arasında bir düğün yaptık, şimdi kısa bir tatil için Roma’ya gidiyoruz. Orada arkadaşlarımızla buluşup tatil yapacağız’’ dedi.

Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta yapılan düğünün maliyeti ise 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Sıla hamile mi?

Bir süredir ilişkileri devam eden ve nikah masasına oturan Sıla ile Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çiftin bebek için nikah tarihini öne aldığı düşünülüyor. Çiftten ise bebek ile ilgili bir açıklama gelmedi.