Sıla hamile mi? Hazer Amani'den bebek açıklaması



Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü şef Hazer Amani, aşklarını 13 Ocak'ta nikah masasına oturarak resmileştirmişlerdi. Düğünden sonra balayına giden çiftin tatili bitip Türkiye'ye dönmesinin ardından magazin dünyasında Sıla'nın hamile olduğu yönünde haberler dolaşmaya başladı.

Önceki gün bir mekandan çıkan Amani muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşi Sıla'nın hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getiren ünlü şef 'Sıla hamile mi?' iddiası hakkında, "Bebek haberleri yalan, ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" diye konuştu.

Sıla ile birlikte sadece balayında olmadıklarını arkadaşları ile beraber tatilde yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın evde çok güzel yemekler yaptığını belirtti.

Diğer taraftan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla'nın hamile olduğunu iddia etmişler ve hatta yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak istediği için evlilik kararı aldığını söylemişlerdi.