Sıla kendi gafıyla dalga geçti; Canlı yayında kendisini ti'ye aldı!

Ünlü şarkıcı Sıla, yaptığı canlı yayında kameranın kapandığını zannedip, arkasına yaslanarak derin bir 'Ohh' çekmişti. Dün akşam katıldığı Beyazıt Öztürk'ün canlı yayınında da kendisinin bu hareketiyle dalga geçen Sıla, izleyiciye keyifli anlar yaşattı.

Sıla, Beyazıt Öztürk’le yaptığı canlı yayının bitiminde “Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı” deyip arkasına yaslandı. Sıla, yine derin bir “oh” çekti. Tam o o sırada eşi Hazer Armani Sıla'nın yanına gelerek “Keyifli oldu” dedi. Sıla ise “Ay ne kadar çok konuşuyor” diyerek karşılık verip, sonrasında kameraya doğru kahkaha attı. Böylelikle Sıla, kendi canlı yayın kazasında yaşananlarla dalga geçti. İşte o anlar:



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 11:55