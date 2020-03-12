Sıla'nın 26 yaşındaki hali nerden nereye dedirtti!

Geçtiğimiz Ocak ayında medyatik şef Hazer Amani ile nikah masasına oturması magazin gündemine bomba gibi düşen Sıla, yaptığı paylaşımla hayranlarına nostalji yaşattı. İnstagram'da 3,5 milyon takipçisi Sıla'nın şimdiki hali ile o zamanki hali arasındaki fark gözlerden kaçmadı.

Sıla, hayranlarıyla paylaştığı tbt'ye bir de not ekledi. İşte o not:

"Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan'cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın'la birlikte Bodrum'da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız "Dön demeyi unuttum". Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi' titredi. Haydin umutla yeni güne selam!"



