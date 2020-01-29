Sıla ve Demet Akalın arasındaki takip krizi

Uzun süre aşk yaşadığı Şef Hazer Amani ile geçtiğimiz hafta süpriz bir şekilde nikah masasına oturan Sıla, sosyal medya hesabında nikah ve düğün fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı.

Şarkıcı Sıla, evlendikten sonra sosyal medya hesabında bazı değişiklikler yaptı ve bir kaç ismiten çıktı. Bu isimler arasında'da bulunuyor.

Bir magazin programının canlı yayınına katılan Demet Akalın, konu ile ilgili şunları söyledi:

''İnanın ben de bilmiyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim. Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…''