Sıla ve Hazer Amani'den sürpriz gelişme; Evlendiler!

Şarkıcı Sıla Geçoğlu ve ünlü şef Hazer Amani, akşam gerçekleşecek düğün törenlerinden önce sürprüz bir karar alarak Sıla'nın evinde nikahlandılar. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kıydığı nikah töreninde Sıla'nın nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliği için yanında Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal vardı.

Güzel şarkıcı Sıla, Özlem Süer imzalı bir kıyafet tercih ederken, Hazer Amani’ni Cavalli marka bir damatlık seçti.

Nikahtan sonra çiçeği burnunda genç çift Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani akşam Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta dostlarının katılacağı bir davet düzenleyecekler. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın misafir davet edildi. Sıla ve Hazer'in balayı programlarının ise Roma olacağı öğrenildi.