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Sıla ve Hazer Amani'den sürpriz gelişme; Evlendiler!

Bir süredir dolu dizgin aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, son anda karar değiştirerek öğlenden sonra evlendiler. Sıla ve Hazer'in nikahını Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıyarken çiçeği burnunda çiftin çifti, düğünleri ise akşam Nişantaşı'nda butik bir otelde gerçekleşecek.

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:26
Sıla ve Hazer Amani'den sürpriz gelişme; Evlendiler!

Şarkıcı Sıla Geçoğlu ve ünlü şef Hazer Amani, akşam gerçekleşecek düğün törenlerinden önce sürprüz bir karar alarak Sıla'nın evinde nikahlandılar.  Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kıydığı nikah töreninde Sıla'nın nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliği için yanında Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal vardı.

Sıla ve Hazer Amani'den sürpriz gelişme; Evlendiler!

Güzel şarkıcı Sıla, Özlem Süer imzalı bir kıyafet tercih ederken, Hazer Amani’ni Cavalli marka bir damatlık seçti.

Sıla ve Hazer Amani'den sürpriz gelişme; Evlendiler!

Nikahtan sonra çiçeği burnunda genç çift Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani akşam Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta dostlarının katılacağı bir davet düzenleyecekler. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın misafir davet edildi. Sıla ve Hazer'in balayı programlarının ise Roma olacağı öğrenildi.

Sıla ve Hazer Amani'den sürpriz gelişme; Evlendiler!

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:27
Anahtar Kelimeler:
NikahDüğünHazer AmaniSıla Gençoğlu
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