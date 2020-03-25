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Sıla yayını kapatmayı unuttu "oh be kurtuldum" edasıyla yaptığı hareketi takipçilerini üzdü

Evde sıkılan hayranlarına moral vermek sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan sanatçı sıla yayın sonrası bağlantıyı kapatmayı unutunca yaptığı hareket ile takipçilerinin diline düştü.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:26
Sıla yayını kapatmayı unuttu "oh be kurtuldum" edasıyla yaptığı hareketi takipçilerini üzdü

Koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu birçok ünlü isim evdekal hastagi ile hayranlarına sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.

Kendisini evde karantinaya alan bu isimlerden biri de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Sıla..

Ünlü şarkıcı hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, canlı yayın açarak mini bir konser verdi.

BAĞLANTIYI KAPATMAYI UNUTTU
Konserin bitmesiyle hayranlarıyla vedalaşan Sıla, bağlantıyı kapatmayı unuttu. Sıla'nın 'oh be kurtuldum' edasıyla geriye çekildiği görüldü.

Bu anlar sosyal medyanın diline düşerken, canlı yayının devam ettiğini gören Sıla'nın yaşadığı panik yüzüne böyle yansıdı.

Son Güncelleme: 25.03.2020 15:37
Anahtar Kelimeler:
SılaInstagram Canlı Yayın
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