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Sıla’dan canlı yayın kazasına açıklama geldi: “ah o fesat beri durur mu?”

Koronavirüs nedeniyle online konserlerin gündemde olduğu bu dönemde, önceki gün talihsiz bir canlı yayın kazasına kurban giden şarkıcı Sıla, İnstagram üzerinden bir açıklama yaptı.

26 Mart 2020 Perşembe 10:15
Sıla’dan canlı yayın kazasına açıklama geldi: “ah o fesat beri durur mu?”

Sosyal medyanın gündemine oturan talihsiz kazada Sıla, kamerayı kapattığını zannedip, derin bir oh çektikten sonra kameranın açık olduğunu farketmesiyle hem hayranlarını şoke etmiş hem de kendisi zor durumda kalmıştı. 

Sıla’dan canlı yayın kazasına açıklama geldi: “ah o fesat beri durur mu?”

Sıla, İnstagram’dan yayınladığı bir fotoğrafla kısa bir açıklama yaptı.  “Uzatmadan yekten söyleyeyim” diye söze başlayan Sıla, “Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna. Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe’de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?” açıklamasında bulundu. 

Sıla’dan canlı yayın kazasına açıklama geldi: “ah o fesat beri durur mu?”

Anahtar Kelimeler:
İnstagramSılaMagazinCanlı Yayın Kaza
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