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Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama

Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama geldi. Sıla konserinin iptal edilmesiyle ilgili çıkan iddialara da sert bir yanıt verdi. Güzel şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar haberimizde.

16 Şubat 2020 Pazar 18:20
Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama

Birkaç gün önce Hazer Armani ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Sıla’nın hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı iddialar karşısında herhangi bir açıklama yapmadı. Son olarak güzel şarkıcının konserini iptal etmesi herkesi şaşırttı.

Sıla’nın düşük yaptığı öne sürüldü ve konseri bu nedenle iptal ettiği söylentileri ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı Sıla’nın birden bire aldığı evlilik kararının ardında hamilelik iddialarının olduğu söylentileri devam ederken şimdi de düşük yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Konseri iptal olan Sıla, konuştu!

Ünlü şarkıcı Sıla konserinin iptal olmasının ardından çıkan iddialara karşı sert yanıt verdi. Ünlü şarkıcı konserinin iptal olmasına ilişkin, “Hiçbir şeyim yoktu. Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. İlk defa oldu. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle…” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının hayranları kendisine destek mesajları atarken, konsere gelenler hayal kırıklığı yaşadı.

Son Güncelleme: 16.02.2020 18:20
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