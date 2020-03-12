Simge Fıstıkoğlu’nun en mutlu günü!

Geçen nisan ayında Emir Tavukçuoğlu ile hayatlarını birleştiren Simge Fıstıkoğlu bebek heyecanı yaşıyordu. Fıstıkoğlu, 2 gün önce dünyaya gelen kızına ait fotoğrafı Sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerini de heyecanına ortak etti.

Simge Fıstıkoğlu 2 gün önce heyecanla beklediği bebeğini dünyaya getirdi. İmge adını verdiği minik kızının minik ayaklarına ait bir fotoğrafı İnstagram sayfasında yayınlayan Fıstıkoğlu fotoğrafın altına, "Cennetten emanetimiz bir iken iki oldu, biz iki iken dört olduk. Tebrik eden, dualarını, iyi dileklerini paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Allah dileyen herkese bu sevinci nasip etsin, yeryüzünün melekleri bebekleri de korusun" not düşerek mutluluğunu dile getirdi.