Simge Sağın aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Şarkıcı Simge Sağın ile ilgili aşk iddiaları artarken ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Son günlerde güzel sanatçıyla Danla Bilic’in eski sevgilisi Berat Demir arasında aşk yaşandığıyla ilgili haberler yapılıyor. Şarkıcı Simge, aşk iddiaları büyürken bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcı menajerinin yaptığı açıklamalarla Berat Demir ile aşk yaşadıkları iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Simge Sağın’ın menajeri Özgür Aras’ın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Simge’nin medya’da iki gündür yer alan aşk yaşadığı iddia edilen isim ile hiç bir ilişkisi yoktur.

Bilginize..."