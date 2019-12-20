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Simge Sağın göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle hayranlarını coşturdu!

Başarılı şarkıcı Simge Sağın göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle hayranlarını coşturdu. Sahnede çekilen fotografları, sosyal medya hesabından paylaşan Sağın'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

20 Aralık 2019 Cuma 19:57
Simge Sağın göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle hayranlarını coşturdu!

8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelen Simge Sagın, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördü. 12 yaşında gitar çalmaya ve beste yapmaya başlayan Sagın, dün gece gerçekleşen konserindeki kıyafeti ve iddialı pozlarıyla gündeme geldi.

simge sağın siyah dekolteli elbise

Siyah askılı, mini bir elbise tercih eden şarkıcı göz kamaştırdı. Sahnede dinleyicilerle sürekli iletişim halinde olan şarkıcı konser sonunda toplu selfie çekildi. 

simge sağın siyah dekolteli elbise

Başarılı şarkıcı paylaştığı fotoğrafların altına ise “Dün gece yine çok keyif aldığım bir sahne gerçekleştirdik hep birlikte ” notunu düştü. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:57
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