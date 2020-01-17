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Simge Sağın kalça dansı ile sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir konser verdi. Simge Sağın konserinde yaptığı kalça dansı ile sosyal medyayı salladı. İşte Simge Sağın’ın o dansı yaptığı görüntüler…

17 Ocak 2020 Cuma 00:38
Simge Sağın kalça dansı ile sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir konsere imza attı. Bu konserde şarkı performansını gösteren Simge Sağın, sahnesinde yaptığı dans ile gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserin bir bölümünde kalça dansı yaparak kendisini izlemeye gelenleri şoka uğrattı. İzleyicilerden bazıları bu anları kayda aldı. Oldukça kısa bir süre içinde sosyal medya üzerinde yayılan görüntüler izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

Simge Sağın’ın yaptığı bu kalça dansı hakkında sosyal medya üzerinde olumsuz yönde birçok yorum yapıldı. Bu yorumların içerikleri genellikle Simge Sağın’ın kalça dansını yapmayı beceremediği ile ilgiliydi.

Seksi miyim?

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın yaptığı son açıklamalar ile de adından söz ettirdi. Simge Sağın şu ifadeleri kullandı.

"Uzun zamandır yalnızım. Kalbim boş, ama aşka kapım açık. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim"

Aşka kapılarını açarak hayatına birini almak istediğini ifade eden ünlü şarkıcı ayrıca "Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, bilmiyorum. Ama öyle algılanmak hoşuma gidiyor" ifadelerini de ekledi.

Video için tıklayınız:...

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:56
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