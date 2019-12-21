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Simge Sağın takipçisinin yorumuna sinirlenip tartıştı!

Güzel şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz günlerde konserinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafına gelen bir yorum üzerine Simge Sağın takipçisinin yorumuna sinirlenip tartıştı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 01:02
Simge Sağın takipçisinin yorumuna sinirlenip tartıştı!

Ünlü pop şarkıcısı Simge Sağın geçtiğimiz hafta bir konser verdi. Sosyal medya hesabında konserden fotoğraflar paylaşan şarkıcı paylaşımına, ‘’Dün gece yine keyif aldığın sahnelerimden birini gerçekleştirdik’’ notunu düştü. Simge Sağın’ın seksi elbisesi takipçileri tarafından çok beğenildi.

Kısa süre içerisine güzel şarkıcının fotoğrafına binlerce yoğum ve beğeni yağdı. Bir takipçisinin ‘’Simentel inek gibi’’ yorumu Simge Sağın’ı oldukça sinirlendirdi. Genelde takipçileri ile polemiğe girmeyen şarkıcı dayanamayarak ‘’Kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan bakabilse arkadaşımız belki kendinden utanır ama nerede! Sözlü şiddet, kıskançlık ya da işsizlik. Her ne sebeptense olmamış karakterlerle yaşıyoruz. Bunları ciddiye almamayı çoktan öğrendim Allahtan. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum, anca buradan yazar gazlarını çıkarırlar işte’’ sözleri ile takipçisine yanıt verdi.

İşte olay yaratan o fotoğraf

Simge Sağın takipçisiyle böyle tartıştı!

Son Güncelleme: 21.12.2019 01:02
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