Sinan Akçıl aşka geldi

37 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, 2019 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Burcu Kıratlı ile 9 aylık evliliğini tek celsede bitirmişti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, boşandıktan kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi ve eski eşler sevgili olmaya karar verdi.

Önceki gün İrem Derici ve Mustafa Ceceli ile ortak projeleri 'Çok Sevmek Yasaklamalı’ şarkısının çıktığı ilk günden itibaren listelerin başında yer alması hakkında konuşan Akçıl, , ‘Çok sevmek yasaklanmalı mı diye meclise önerge verilmiş. Ben hayır oyu kullanıyorum. Aşk bulmayı tercih eden varsa, evet demeleri daha iyi. Çünkü ben aşkı buldum’ dedi.