Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla yeniden evleniyor; Genç popçudan olay açıklamalar!

Sözü ve bestesi kendisine ait olan 12 şarkılık 'Piyanist' albümüyle müzik listelerinde zirveye oynayan popçu Sinan Akçıl, Posta gazetesine konuştu. Akçıl, özel hayatıyla ilgil isırlar verdi.

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla yeniden evleniyor; Genç popçudan olay açıklamalar!
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Ünlü popçu, ''Bu süreçten yeni hitler çıkacak mı?''  sorusuna; ''Çok güzel şarkılar yaptım. Sibel Can, benim şarkımla çıkış yapacak. Ebru Gündeş için de bir şarkı yaptım. Yaşar İpek’e son dönemde yaşadıklarına ithafen ‘Yalan’ diye bir şarkı yaptım. Şarkı isteyen birçok arkadaşım var. Onlar için de yapmaya çalışıyorum. Kendim için de iki üç şarkı yazdım. Hit şarkılar konusunda hiç mahcup olmadım. Çevremde çok insan olmadığı için kimseye dinletip fikrini soramıyorum ama en azından Burcu çok seviyor.'' diye cevap verdi. 

''Asla şarkı vermem dediğim biri yok ama şarkı vermeye hevesli olduğum isimler de var hevesli olmadığım isimler de var'' diyen Akçıl, ''Hayatınıza hep güzel kadınların girmesinin bir sırrı var mı?'' şeklindeki soruyu ''Aynaya baktığımda kötü bir çocuk görmüyorum. Burcu’nun güzelliği çok konuşuluyor. Ortak dili konuşabilmek çok önemli. Belki de bende şeytan tüyü vardı ama Burcu şeytan tüyümü melek tüyüne dönüştürmeme sebep oldu.'' diye cevapladı.  

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla yeniden evleniyor; Genç popçudan olay açıklamalar!

Burcu Kıratlı'dan en çok etkilendiği noktaları ''Ona duyduğum güven, saygı ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istemem etkili oldu. Zaman zaman çok sert kayalara çarptık. Fikir çatışmalarımız oldu. Burcu, beni nikah masasına oturtan ilk ve son kadın olacak.'' sözlleriyle anlatan Sinan Akçıl, ''Burcu'yla tekrar evleneceğiz. Bu sefer gelinliğini ben dikeceğim.'' diyerek bobmba gibi bir açıklamada bulundu.  

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla yeniden evleniyor; Genç popçudan olay açıklamalar!
Akçıl, ''Burcu Kıratlı ile ayrılık sürecinde şarkı yazdınız mı?'' sorusunu ''Bir şarkı yazdım, ‘Güzel Karım’… O da zaten barışma şarkımız oldu. Enteresandır Burcu ile barıştıktan sonra çok şarkı yazmaya başladım. Sibel Can’ın Ebru Gündeş’in, Yaşar İpek’in şarkıları mutlu olduğum dönemde çıktı. Burcu ile beraberken Berkay’a yazdığım ‘Deliler’ şarkısı ve benim söylediğim ‘Mucize’ yoğun duygular içinde olduğum şarkılardı.'' diye cevapladı.  

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla yeniden evleniyor; Genç popçudan olay açıklamalar!

Genç popçu son olarak karantina sürecinin nasıl geçtiği sorusunu, ''Bu karantina süreci bize çok iyi geldi. Biz enteresan bir çiftz. Her şeyimiz ters. Birbirimizden sıkılabilirdik, kavga edebilirdik, soğuyabilirdik ama tersi oldu. Bu da gelecek adına ümit verdi. İç içe olunca çok güzel zaman geçirdiğimizi keşfettik.'' şeklinde cevaplayarak, Burcu Kıratlıya yeniden ilan-ı aşkta bulundu. 
 


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