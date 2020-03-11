Sinan Akçıl-Emrah polemiği tam gaz devam

Şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile Aşk ve mavi dizisinde rol paylaşan Emrah hakkında zehir zemberek sözler söyledi. Emrah’ın sette bulunan hemen hemen herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl, Emrah hakkında duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi kestiğini söyledi.

Emrah ile sosyal medya üzerindenya tutuşan şarkıcı, önceki akşam Maslak’ta görüntülendi. Gazetecilerin, “Emrah size çok ağır sözler kullandı. ‘Yalancı ve çulsuz’ diyerek size ağır ithamlarda bulundu. Neler söyleyeceksiniz?” sorusuna cevap veren Akçıl, “Ben gereken cevabı verdim. Bu açıklamalardan sonra konuşmanın alemi yok. Biz yıllar önce buluştuk. O gün de kendisini çok sevmiştim ve hakkında çok güzel şeyler yazmıştım.” Dedi.

Şimdi Emrah cephesinden nasıl bir cevap gelecek merak konusu.