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Sinan Akçıl-Emrah polemiği tam gaz devam

Maslak’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Sinan Akçıl, gündemi zorlayacak açıklamalar yaptı!

11 Mart 2020 Çarşamba 15:27
Sinan Akçıl-Emrah polemiği tam gaz devam

Şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile Aşk ve mavi dizisinde rol paylaşan Emrah hakkında zehir zemberek sözler söyledi. Emrah’ın sette bulunan hemen hemen herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl, Emrah hakkında duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi kestiğini söyledi.

Emrah


Emrah ile sosyal medya üzerinden kavgaya tutuşan şarkıcı, önceki akşam Maslak’ta görüntülendi.  Gazetecilerin, “Emrah size çok ağır sözler kullandı. ‘Yalancı ve çulsuz’ diyerek size ağır ithamlarda bulundu.  Neler söyleyeceksiniz?” sorusuna cevap veren Akçıl, “Ben gereken cevabı verdim. Bu açıklamalardan sonra konuşmanın alemi yok. Biz yıllar önce buluştuk. O gün de kendisini çok sevmiştim ve hakkında çok güzel şeyler yazmıştım.” Dedi.

Emrah

Şimdi Emrah cephesinden nasıl bir cevap gelecek merak konusu. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 15:27
Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılEmrahBurcu KıratlıKavgaPolemik
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