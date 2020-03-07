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Sinan Akçıl'ın açıklamalarına karşı Emrah'tan ağır yanıt!

Şarkıcı Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizi setini paylaşan Emrah ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine Emrah, karşılık olarak sosyal medyadan ağır yanıtlar verdi.

07 Mart 2020 Cumartesi 12:22
Sinan Akçıl'ın açıklamalarına karşı Emrah'tan ağır yanıt!

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, bir canlı yayın programında şarkıcı emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bir dönem eski eşi ve şu an sevgilisi olan Burcu Kıratlı'nın 'Aşk Ve Mavi’ dizinde rol arkadaşı Emrah’ın sette bulunan herkese kötü davrandığını ve herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl, Emrah hakkında çıkan bu söylentiler karşısında kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğini belirtti.

Akçıl, Emrah hakkında yaptığı konuşmasında, “Sette herkesin kalbini kırmış. Köpekleri bile istememiş. Burcu ile bir sezon küs oynamışlar. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana. Bir şarkı istemişti, o zaman görüşmüştük. Sonra duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın canlı yayında yaptığı bu açıklamaların ardından Emrah cephesinden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Emrah, Sinan Akçıl'ın TV'de yalan beyanda bulunduğunu belirterek, “Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez.” dedi.

Emrah'ın bu mesajının ardında ise Sinan Akçıl'dan ünlü şarkıcıya yanıt gecikmedi ve şu paylaşımda bulundu:

"Sevgili Emrahcığım... Daha doğrusu Emrah Abi. Beni besteci olarak görmemen benim albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir, bu 1!
Yıllar önce "Ben Böyle Şey Görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık bu 2! ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye 'şarkı satmaya' çalışmadım. Hele sana "hiç"
ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez, şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut... En azından gelecekteki ailemi "kızım" ve ya "oğlum" olursa onları da sahiplenip, geleceklerini garanti altına alacak kadar... Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur sevgimle:)"

Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılSosyal MedyaEmrahKavga
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