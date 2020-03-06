Sinan Akçıl'ın, eski sevgilisi Hadise'yle ilgili ilginç itirafı!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bugün bir canlı yayın programına katıldı ve program sırasında eski sevgilisi Hadise ile ilgili itirafı neredeyse olay oldu. 2009-2010 arasında birlikte olduğu Hadise’yle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Sinan Akçıl, güzel şarkıcı yaptığı hayatının en büyük iyiliğinden bahsetti.

Şarkıcı Akçıl, Hadise iel ilgili kendisine sorulan bir soruya "Hayatının kıyağını 'Düm Tek Tek' şarkısını yazarak yaptım. 10 sene falan geçti. Hala niçin yan yana adım anılıyor anlamıyorum. Müzikal olarak takip etmiyorum ama iyi bir şey yaparsa da tebrik ederim." yanıtını verdi.

Bilindiği üzere 2009 yılında yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Hadise, Sinan Akçıl bestesi 'Düm Tek Tek' ile yarışmadan dördüncü olarak ayrılmıştı.

37 yaşındaki şarkıcı ayrıca konuşmasında "Hadise ile ilgili benim zamanında söylediğim her şey bir bir çıkıyor. Büyük olan, kimseyle anlaşabilecek yapıda biri değil. Aileden birisinin menajerlik yapmasını da doğru bulmuyorum. Bir şekilde o karşılıksız sevginin içine para girmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile aralarında yaşadıkaları polemikle ilgili olarak ise, "Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Aralarının böyle olması gayet normal. Burcu varken bu konular hakkında çok konuşmak istemem ama dediklerim bir bir çıkıyor. Büyük olan kolay kolay anlaşılabilecek biri değil. Kıymet verdiğim bir konu değil fazla yorum yapmak istemiyorum. 'Kotuluk nokta com' diyorum. Kendi aile hayatlarında başarılar dilerim." dedi.

