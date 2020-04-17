İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98379
ALTIN
377.450
DOLAR
6.9019
STERLİN
8.6265
EURO
7.4973

Sinan Akçıl’dan 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’ya taziye mesajı

Sinan Akçıl, 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’ya sosyla medya hesabından taziye dileklerini iletti. Öğrendiğinde sarsıldığını belirten Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı’ya başsağlığı diledi.

17 Nisan 2020 Cuma 16:06
Sinan Akçıl’dan 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’ya taziye mesajı


Pilates eğitmeligi ve yaşam koçluğu yapan eski manken Ebru Şallı’nın,  yıldır lenfomani tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hastalığına yenik düştü ve hayatını kaybetti. Ebru Şallı ile iki yıl birlikte olan Sinan Akçıl,  bu zor gününde vefasını göstererek Şallı’ya sosyla medya hesabından taziye dileklerini ileterek başsağlığı diledi. 

Sinan Akçıl’dan 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’ya taziye mesajı

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl,  böyle bir günde küslük olmaz diyerek sosyal medya hesabından  "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum"  notunu paylaştı.  

Sinan Akçıl’dan 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’ya taziye mesajı
Ebru Şallı,  geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında oğlunun hastalığından bahsederken  "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi." İfadelerini kullanmıştı.  

Son Güncelleme: 17.04.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
Ebru şallıSinan AkçılVefatTaziyePars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Alp Navruz evde kal çağrısına uymadı, sevgilisiyle sahilde yürüyüşe çıktı!
Ünlü oyuncu Alp Navruz evde kal çağrısına uymadı, sevgilisiyle sahilde yürüyüşe çıktı!
Koronavirüsü yenen Burak Akkul hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu!
Koronavirüsü yenen Burak Akkul hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu!
Candan Erçetin Kırklarelispor atkısıyla hemşehrilerine ''Evde kal'' çağrısında bulundu
Candan Erçetin Kırklarelispor atkısıyla hemşehrilerine ''Evde kal'' çağrısında bulundu
Haluk Levent'ten flaş koronavirüs çıkışı: Coronavirüse yakalanmaktan korkuyorum
Haluk Levent'ten flaş koronavirüs çıkışı: Coronavirüse yakalanmaktan korkuyorum
Sokak sanatçısı Banksy:
Sokak sanatçısı Banksy: "Eşim evde çalışmamamı sevmiyor"
Alper Kul, saçlı haliyle sosyal medyada gündem oldu
Alper Kul, saçlı haliyle sosyal medyada gündem oldu

Popüler Haberler

Fakir ve yoksul ailelere yardım yapan devlet kurumları ve yapılan destekler
Facebook silinen resimler nasıl kurtarılır?
Wi-Fi şifresi kırmak ve wifi ağını habersiz kullanmak suç mudur?
Trendyol indirim kodu veya kuponu nasıl kullanılır, alışverişte ne kadar etkili olur?
Korona sebebiyle işsiz kalanlara devlet ve sosyal yardım vakıfları tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlar nelerdir?
Gelir seviyesi düşük çiftçilere devletten yeni maddi destekler
2020 GSS prim borcu hangi şartlarda nasıl silinir? SGK’ya GSS için nasıl itiraz edilir?
Bim'de satılan Fakir ultracare tıraş makinesi seti inceleme ve kullanıcı yorumları
Migros market 16-29 Nisan 2020 migroskop dergisi indirimli ürünleri
Kendinden 20 yaş büyük Cem Özer ile evlenen Pınar Dura kimdir?
Rüyada bitlendiğini görmek ne demektir? Rüyada bitlendiğini görmenin anlamı ve tabiri
Halk TV'de Sedat Bozkurt neden ayrıldı?
Brews Brothers dizisi Netflix'te konusu, fragmanı, oyuncuları
Yeni Facebook kuralı Fotoğraflar izinsiz kullanılabilecek iddiası doğru mu, kural yürürlüğe girecek konusu nedir?
Emlak Vergisi ödemeleri uzatılacak mı?
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Star TV Medcezir ne zaman başlayacak? Medcezir hangi gün hangi saatlerde yayınlanacak?
Nihat Hatipoğlu Ramazan programında ne kadar para alıyor?
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
Geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım devlet yardımı nasıl yapılır? 1.000 TL Sosyal yardımdan kimler yararlanabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.