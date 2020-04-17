Sinan Akçıl’dan 8 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’ya taziye mesajı



Pilates eğitmeligi ve yaşam koçluğu yapan eski manken Ebru Şallı’nın, yıldır lenfomani tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hastalığına yenik düştü ve hayatını kaybetti. Ebru Şallı ile iki yıl birlikte olan Sinan Akçıl, bu zor gününde vefasını göstererek Şallı’ya sosyla medya hesabından taziye dileklerini ileterek başsağlığı diledi.

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, böyle bir günde küslük olmaz diyerek sosyal medya hesabından "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" notunu paylaştı.



Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında oğlunun hastalığından bahsederken "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi." İfadelerini kullanmıştı.