Sinem Güven'in kanser olan kızından iyi haber; tedavisi bitiyor!

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme konusuna da değinen Sinem Güven, "Şimdi birçok yer açıldı, tedbiri elden bırakmamak lazım. Bence süreci başarılı yönetiyoruz, Avrupa ülkelerine göre başarılıyız. Sağlık Bakanlığımız iyi, ancak iş biz vatandaşlara düşüyor. Bu bir tek kendinle alakalı bir şey değil, herkesin dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.

Sinem Güven,tedavisi gören 12 yaşındaki kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini de belirtti. Tescilli güzel, tedavide sona gelindiğini belirterek “Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah. Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin” ifadelerini kullandı.

Sinem Güven, işadamı Berent Akdemir ile birlikteliği konusunda “evlilik var mı?” sorusuna ise “İlişkimiz keyifli devam ediyor ancak evliliği düşünmüyoruz” yanıtını verdi.