Sinem Güven'in kanser olan kızından iyi haber; tedavisi bitiyor!

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme konusuna da değinen Sinem Güven, "Şimdi birçok yer açıldı, tedbiri elden bırakmamak lazım. Bence süreci başarılı yönetiyoruz, Avrupa ülkelerine göre başarılıyız. Sağlık Bakanlığımız iyi, ancak iş biz vatandaşlara düşüyor. Bu bir tek kendinle alakalı bir şey değil, herkesin dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.
Sinem Güven, işadamı Berent Akdemir ile birlikteliği konusunda “evlilik var mı?” sorusuna ise “İlişkimiz keyifli devam ediyor ancak evliliği düşünmüyoruz” yanıtını verdi.